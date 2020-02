Au début la 21e édition du concours 'Abbé Trèves'

L'Année internationale de la Santé et des végétaux proclamée par l'Onu pour le 2020 est le thème de la 21e édition du concours Abbé Trèves, l'initiative adressée aux jeunes organisée par la Section valdotaine de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), avec la collaboration du Conseil de la Vallée, de l'assessorat régional de l'Instruction, de l’Université de la Vallée d’Aoste et du Centre d’études 'Abbé Trèves'. Le concours, qui veut encourager les jeunes à écrire en français et la découverte du monde du journalisme francophone, s’articule en deux volets concernant, le premier, les élèves des classes troisièmes des écoles moyennes et, le deuxième volet, les jeunes de nationalité italienne, âgés de 18 à 30 ans, et résidant en Vallée d’Aoste. Le sujet du concours commun aux deux volets est ainsi articulé: les plantes garantissent la survie de notre planète, elles sont les poumons de la terre, elles nous fournissent une partie de notre alimentation et peuvent, également, nous guérir. En te référant, aussi et surtout, à ta région présente quelles sont les menaces et les richesses que tu peux observer dans ton quotidien dans le but d’un développement durable. Les intéressés doivent adresser leur candidature écrite à la Section de la Vallée d’Aoste de l’UPF (3, rue De Tillier – 11100 Aoste, courriel info@upfvda.org) au plus tard le mercredi 4 mars 2020, délai de rigueur. Les candidats du premier volet sont invités à écrire une interview ou un article en français de 2000 à 3000 caractères (espaces compris) ou à réaliser une vidéo avec commentaire d'une durée maximale de quatre minutes sur le sujet établi, qu'ils devront remettre au moment du dépôt de leur candidature, soit le 4 mars ; les candidats du deuxième volet passeront une épreuve au mois de mars 2020 consistant en la rédaction d'un article et en un entretien sur le thème. Les prix consistent, pour l’école moyenne, en une tablette tactile et deux dotations de livres d’une valeur, respectivement, de 300 et de 200 euros, et, pour les jeunes, en un stage d’un mois dans la rédaction d’un journal d'expression française (avec le remboursement des frais correspondants jusqu'à un maximum de 2.500 euros) et en deux tablettes tactiles. Le règlement et la lettre de candidature sont publiés sur les sites internet de l'UPF valdôtaine - www.upfvda.org -, du Conseil de la Vallée - www.consiglio.vda.it -, de l'Assessorat de l'instruction-Webécole www.scuole.vda.it - de l’Université de la Vallée d’Aoste - www.univda.it - et du Centre d’études "Abbé Trèves" - www.abbetreves.org.