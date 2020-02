PAPA: L’educazione non è efficace se non sa creare poeti

L’educazione «deve indurre il cuore alla bellezza» e, per questo, «non è efficace se non sa creare poeti». Lo ha detto Papa Francesco ai partecipanti al seminario sul tema “Education: the global compact”, ricevuti nella mattina di venerdì 7 febbraio nella Sala del Concistoro, a conclusione della due-giorni di lavori che per iniziativa della Pontificia accademia delle scienze sociali si era aperta giovedì 6 presso la Casina Pio IV, nei Giardini vaticani.

Il discorso del Pontefice è partito dalla consapevolezza che «oggi è necessario unire gli sforzi per raggiungere un’alleanza educativa ampia al fine di formare persone mature, capaci di ricostruire, ricostruire il tessuto relazionale e creare un’umanità più fraterna». Un compito tanto più urgente se si considera che — nonostante i grandi progressi degli ultimi anni e i notevoli sforzi compiuti dalla comunità internazionale e dai singoli Paesi — «l’educazione continua a essere disuguale tra la popolazione mondiale».

Nella sua riflessione il Papa ha chiarito che non basta fornire un’istruzione alle nuove generazioni, perché «educare non è solo trasmettere concetti». Si tratta invece di una responsabilità globale che coinvolge «in modo solidale» famiglie, scuole, istituzioni sociali, culturali e religiose. E che chiama a «integrare il linguaggio della testa con il linguaggio del cuore e il linguaggio delle mani», promuovendo «l’educazione intellettuale e socio-emozionale, la trasmissione dei valori e delle virtù individuali e sociali, l’insegnamento di una cittadinanza impegnata e solidale con la giustizia», e «impartendo le abilità e le conoscenze che formano i giovani per il mondo del lavoro e la società».A questa responsabilità sembrano venir meno oggi i soggetti protagonisti del cosiddetto “patto educativo”.

Perciò Francesco esorta «a rinnovare e a reintegrare l’impegno di tutti — persone e istituzioni — nell’educazione» per ridare forza a questa alleanza globale. «Per questo ha scandito il Pontefice — bisogna integrare le conoscenze, la cultura, lo sport, la scienza, il divertimento e lo svago; per questo bisogna costruire ponti di connessione» e «andare nel mare aperto globale, rispettando tutte le tradizioni», in modo da «promuovere una cultura del dialogo, una cultura dell’incontro e della reciproca comprensione». Si tratta di una missione che interpella anzitutto la famiglia «nel suo ruolo educativo primario», ma che coinvolge direttamente professori e docenti. I quali — nonostante siano «sempre sottopagati» — con il loro «coraggio e impegno» contribuiscono a formare «l’uomo e la donna di domani».