Scontro tra due vetture nella notte ad Arvier

Soccorritori del 118, Forze dell'ordine e Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 2,30 della notte scorsa sulla strada statale 26 ad Arvier per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

I pompieri sono intervenuti con un'autopompa per spegnere un principio di incendio e con una squadra del gruppo taglio per estrarre dagli abitacoli gli occupanti delle auto, le cui condizioni sanitarie non sono state ancora rese note. La strada è stata messa in sicurezza e l'intervento di soccorso è cessato dopo meno di due ore.