Inquilini 'fantasma' in un condominio, accertamenti della polizia a Saint-Vincent

Controlli congiunti di Questura e Polizia locale in un condominio di Saint-Vincent, mercoledì 5 febbraio, per accertare eventuali situazioni di irregolarità tra i condomini, in particolare rispetto alle posizioni di alcuni cittadini extracomunitari.

Dalle verifiche è emerso che alcuni affittuari sono, in realtà, residenti altrove e, si legge in una nota della polizia, “sono quindi stati avviati approfondimenti volti a stabilire la natura di queste anomale presenze”. Nel condominio è stata rilevata la presenza di una donna cinese, domiciliata in un alloggio insieme ad alcuni connazionali ma priva di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura di espulsione dall'Italia.