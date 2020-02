Domani sabato 8 febbraio saint Jérȏme Emilien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 8 febbraio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado – mattino

Udienze

Aosta, Chiesa Collegiata di S. Orso - ore 18.30

S. Messa per la benedizione della nuova sede e della Cappella

delle Suore della Congregatio Iesu

Domenica 9 febbraio

Aosta, Chiesa Santuario dell'Immacolata - ore 14.30

Rosario e Santa Messa per la Giornata del Malato

Lunedì 10-Venerdì 14 febbraio

Esercizi spirituali del clero presso il Santuario di Oropa

Domenica 16 febbraio

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

S. Messa e partecipazione ai lavori dell'Assemblea elettiva dell'Azione Cattolica

Seminario Maggiore – pomeriggio

Incontro Cresimandi zona quarta

Le Messager Valdotain ricorda sabato 8 febbraio saint Jérȏme Emilien

La Chiesa celebra San Girolamo Emiliani (Miani) Fondatore

Fondatore della Società dei Servi dei poveri (Somaschi), Girolamo Emiliani si dedicò a malati, giovani abbandonati e al riscatto delle prostitute. Nato a Venezia nel 1486, intraprese la carriera militare. Nel 1511, in prigionia, maturò la vocazione, similmente a sant'Ignazio ferito a Pamplona. Consacratosi a Dio nel 1518, si prodigò in una carestia e in un'epidemia di peste a Verona, Brescia, Como e Bergamo. Qui, nel paesino di Somasca, nacque l'ordine di chierici regolari. Essi intuirono il ruolo di promozione sociale delle scuole e ne aprirono di gratuite con un metodo pedagogico innovativo. Il fondatore morì di peste nel 1537, mentre assisteva dei malati. Santo dal 1767, dal 1928 è patrono della gioventù abbandonata.

Il sole sorge alle ore 7,49 e tramonta alle ore 17,28.