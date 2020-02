Donne che aiutano le donne: incontro con Manuela Ulivi

Un inizio di 2020 terribile per la frequenza di omicidi femminili, un tema, quello della violenza di genere, purtroppo spesso in prima pagina, rendono quanto mai attuale l’incontro con Manuela Ulivi, autrice del libro 'Vive e libere - La violenza sulle donne raccontata dalle donne', organizzato dal Centro Donne Contro la Violenza di Aosta, in collaborazione con la libreria Brivio sabato 8 febbraio, alle 18, nella libreria di piazza Chanoux.

Il libro mette al centro le donne che subiscono violenza e quelle che entrano in relazione con loro, sottolineando come la fuoriuscita da una situazione di violenza avvenga soprattutto attraverso la costruzione di relazioni con altre donne. L'obiettivo è descrivere la realtà delle donne maltrattate e i percorsi di rinascita di molte di loro, sfatando i tanti stereotipi legati al tema e mettendo in evidenza gli aspetti poco conosciuti e ignorati del maltrattamento in famiglia, un universo che nasconde le contraddizioni di una società ancorata ad aspetti patriarcali nella relazione tra uomini e donne. Un universo che può essere molto pericoloso ed essere realmente raccontato solo dalle stesse donne che vivono quotidianamente il fenomeno.

L'autrice è un’avvocata civilista esperta in diritto di famiglia e minorile. Da quasi trent’anni svolge attività di volontariato all’interno della Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano (CADMI), il primo centro antiviolenza italiano. Dal 2008 è inoltre coordinatrice dei lavori della rete delle avvocate di D.i.Re, (Donne in rete contro la violenza), associazione nazionale che raccoglie 80 centri antiviolenza in Italia.

L'incontro sarà moderato da Carolina Zimara con delle letture tratte dal libro a cura di Loredana Iannizzi.