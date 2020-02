Sopraquota 900 della Cantina Rosset spopola a Stoccolma

Sono stati presentatia Stoccolma Tre Bicchieri; nella capitale svedese a Stoccolma: trade e giornalisti nella prima fascia, collezionisti e winelover nella seconda. La manifestazione si è svolta nel pittoresco Vinterträdgården (giardino d'inverno) del Gran Hotel Stockholm. In un mercato particolarmente complesso per la presenza del systembolaget, il monopolio di stato, l'Italia vanta il primato sui vini rossi, con una quota vicina al 40% del mercato.

Grande attenzione dei giornalisti nei seminari dedicati ai vini speciali della Guida Vini d'Italia 2020 e grande soddisfazione per il nostro Sopraquota 900, la nostra Petite Arvine, che nasce a Villeneuve tra i 900 e 1000 metri di altitudine, prodotta tramite macerazione e affinamento in Anfora Tava e Orci toscani per poi finire in preziosi barrique selezionati.

Oggi premiata non solo dai tre Bicchieri dal Gambero Rosso ma da prestigiose guide come James Suckling e la più prestigiosa Wine Advocate di Robert Parker. Sempre di più la Cantina Rosset Terroir conferma con professionalità la qualità dei prodotti made in Valle d'Aosta e del suo Terroir.