Scontro frontale sulla Statale 26, feriti marito e moglie di Donnas

Due feriti, di cui uno grave, è il bilancio di uno scontro frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 7 febbraio sulla statale 26 a Carema, alle porte della Valle d'Aosta. All'ospedale con politraumi e contusioni sono finiti marito e moglie residenti a Donnas, che erano a bordo di una Fiat Strada pickup.

La vettura, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone Citroen Jumper a bordo del quale c'erano due ambulanti cinesi di rientro dal mercato di Ivrea.

I due coniugi sono stati estratti dalla lamiere dai vigili del fuoco del Gruppi taglio del distaccamento di Pont Saint Martin. La donna, in gravi condizioni a causa di un trauma cranico, è stata trasportata in elicottero al Cto di Torino. Il marito, ferito all'anca, è stato invece ricoverato all'ospedale di Ivrea. Illesi gli ambulanti sul furgone.