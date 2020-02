Salvatore Luberto Coordinatore Lilt Piemonte e Valle d'Aosta

Il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, Presidente prof. Francesco Schittulli, ha nominato Salvatore Luberto Coordinatore LILT per le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

La LILT Valle d’Aosta esprime compiacimento ed augura un proficuo lavoro al proprio Presidente Salvatore Luberto, per il prestigioso incarico ricevuto. Oltre alla sezione valdostana, saranno, quindi, coordinate quelle di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli.

"L’impegno – dichiara Salvatore Luberto - sarà, nel rispetto dell’autonomia statutaria delle singole sezioni, quello di rendere omogenee le azioni delle LILT sui territori regionali, per rafforzare la presenza del volontariato nell’ambito oncologico, nonché per ottimizzare sinergie fra le due regioni nell’affrontare criticità, spesso comuni, a sostegno della popolazione, in collaborazione con le istituzioni sanitarie.”