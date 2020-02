SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE SAINT PIERRE: REAZIONI

Sindaco S.Pierre Paolo Lavy, profonda amarezza

"Con profonda amarezza e delusione abbiamo preso atto del fatto che la nostra consiliatura termina qui. Ribadiamo con forza la nostra estraneità a qualsiasi organizzazione criminale. Siamo profondamente dispiaciuti per l'onta che la comunità di Saint-Pierre sta immeritatamente subendo". E' quanto dichiara il sindaco di Saint-Pierre, Paolo Lavy, commentando la decisione del Consiglio dei Ministri di commissariare il piccolo comune alle porte di Aosta.

"L'inchiesta Geenna - ha aggiunto a nome della maggioranza - ha travolto la nostra amministrazione e le nostre vite personali, trascinandoci in una situazione che mai avremmo potuto immaginare, vittime inconsapevoli di un sistema che non ci appartiene. Salutiamo con la speranza che quanto è stato fatto di buono da questa amministrazione non venga oscurato dalle vicende giudiziari".

Senatore Albert Lanièce, abitanti S. Pierre si riscatterann

"Sono certo che i Sen Pierrolèn (abitanti di Saint-Pierre ndr) si riscatteranno superando con tenacia dei montanari questo momento difficile, dimostrando di essere del tutto estranei alle logiche mafiose". Lo dichiara su twitter il senatore valdostano Albert Lanièce, commentando il commissariamento per infiltrazione della 'ndrangheta del comune di Saint-Pierre.

Adu, ricostruire comunità solidale e democratica

"Questa data resterà impressa, almeno così dovrebbe essere, nella mente di ogni valdostana e valdostano: nessuno d'ora in poi potrà più minimizzare il pericolo della mafia nella nostra 'isola felice', né potrà mettere in discussione la sua inquietante pervasività". Lo dichiara la consigliera Daria Pulz (Adu) commentando lo scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Pierre per infiltrazione mafiosa.

Aggiunge: "È giunto il momento di prendere coscienza dei comportamenti e della cultura nella quale siamo immersi, dobbiamo smettere di delegare e di lamentarci, dobbiamo uscire dal finto sbigottimento del 'signora mia...' e dal caustico qualunquismo del 'così fan tutti', ma, soprattutto, è necessario ricostruire insieme una comunità solidale, democratica e plurale che isoli e contrasti non solo la mafia come prassi criminale, ma la mentalità che la precede, le modalità, le parole, i fatti apparentemente asintomatici che, però, quotidianamente diffondono il morbo che per troppo tempo ci ha ammalato".

Italia Viva, autonomia speciale è stata tradita

"L'autonomia speciale è stata tradita proprio da esponenti di quei movimenti che si attribuivano l'obiettivo di promuoverla e difenderla e da questa vicenda ne esce indebolita, se non sconfitta". Lo dichiara oggi in una nota Italia Viva Valle d'Aosta, commentando il commissariamento del Comune di Saint-Pierre per infiltrazioni della 'ndrangheta.

Italia Viva ritiene "indispensabile ristabilire le regole della convivenza civile per garantire alle Valle d'Aosta un futuro di democrazia e giustizia". Secondo il movimento l'intervento del ministero dell'Interno è "un atto decisivo per la salvaguardia della democrazia nella nostra regione e un incentivo perché ci si assuma la responsabilità di capire le cause profonde della penetrazione della 'ndrangheta nella politica e nella società valdostane".

Sardine, riflettere su infiltrazioni Vda

"La decisione assunta dal Governo, la prima in assoluta in Valle d'Aosta, deve necessariamente portare ad una profonda riflessione sul grado di infiltrazione della malavita organizzata nel tessuto istituzionale della nostra Regione". Lo scrivono, in una nota, i portavoce del Gruppo Sardine Valle d'Aosta in merito al commissariamento del Comune di Saint-Pierre per infiltrazioni della 'ndrangheta.

"La nostra attività - proseguono - sarà costantemente indirizzata ad una promozione della legalità in tutte le sue forme anche attraverso iniziative pubbliche, in collaborazione con il Coordinamento delle Sardine nazionali e con le associazioni valdostane operanti in questo settore. Un impegno che ci vedrà in prima fila per proporre un dibattito quanto più condiviso sui rischi di un sistema che, se non debellato, rischia di creare gravi problemi al sistema socio economico della Valle d'Aosta".

Libera, finita percezione Vda 'isola felice'

"Lo scioglimento del comune di Saint-Pierre decreta di fatto la fine della percezione della Regione Valle D'Aosta come un'isola felice. Quando un'amministrazione comunale viene sciolta significa che le scelte di governo del territorio non sono state libere, democratiche e dove i cittadini onesti sono stati le prime vittime di un sistema illegale e colluso". Lo scrive, in una nota, il coordinamento regionale di Libera.

"Riteniamo fondamentale - si legge ancora - proseguire nella costruzione di un percorso partecipativo, di rete reale tra cittadini e associazioni, consci che soltanto rafforzando i legami di una comunità si possano occupare gli 'spazi vuoti' in cui si annidano e proliferano mafie e corruzione. Le mafie vanno dove si possono fare affari, nessuna regione è esente, nessuno deve stupirsene ma i cittadini valdostani hanno sempre avuto gli anticorpi per reagire. Ma gli anticorpi da soli non bastano se manca una politica che abbia davvero a cuore il bene comune".

Ci batteremo per tornare ad essere orgogliosi della nostra Valle d'Aosta

Il gruppo consiliare di Vdalibra, appreso del commissariamento per infiltrazioni mafiose del Comune di Saint-Pierre ritiene che «la gravità della situazione e le ombre di collusioni mafiose che incombono sul Consiglio regionale devono portare al voto.»

«Vdalibra significa prima di tutto liberare la Valle d'Aosta dai mafiosi e dal metodo mafioso - specificano i Consiglieri Roberto Cognetta e Stefano Ferrero -. Ci batteremo, come abbiamo fatto da dieci anni a questa parte, per tornare ad essere orgogliosi della nostra Valle contro coloro che, dichiarandosi autonomisti, hanno lasciato intendere che gli altri non lo fossero, quando i primi a tradire lo spirito e i valori dell'autonomia sono stati proprio coloro che hanno fatto affari con la n'drangheta.»

«Qui siamo tutti valdostani e quindi tutti autonomisti - proseguono i Consiglieri Roberto Cognetta e Stefano Ferrero -: la vera differenza è tra chi ha a cuore la nostra regione e chi dice di averla a cuore per svenderla al peggiore offerente in cambio di qualche voto.» E concludono: «I falsi autonomisti che sono scesi a patti con la 'ndrangheta devono ammettere le loro responsabilità politiche e andare a casa.»