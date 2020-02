Baccega 'solo un miracolo può evitare elezioni anticipate

Gentile Direttore, la ringrazio se vorrà ospitare questa mia nota. Ormai ci stiamo avviando verso la conclusione di questa legislatura. Solo un miracolo potrebbe evitare questa ipotesi.

Molti valdostani invocano il voto, soprattutto sui social. Ma c’è un numeroi ncredibile di imprenditori, di commercianti, di artigiani, di edili, di professionisti, di famiglie e di persone che hanno bisogno di servizi pubblici e di cure e che ci chiedono di non fare follie.

Forse sono quelli che non urlano, non sono i leoni da tastiera e che hanno una vita semplice e dall’amministrazione si aspettano servizi e sviluppo. Molti si chiedono “ma è mai possibile che tra i 35 consiglieri non si trovino 20 o22 persone che lascino da parte le conflittualità e guardino agli interessi dellacollettività?

Riferendomi ai tifosi del voto voglio evidenziare quale potrebbe essere il percorso che aspetta la politica regionale se il 14 febbraio la Giunta regionale non sarà ricomposta e soprattutto sostenuta da una maggioranza, anche di scopo.

Intanto si andrebbe a votare nel mese di maggio, in concomitanza con le elezioni comunali. Pensate che manicomio per gli elettori, con il rischio di schede nulle fortemente incrementato. L’oggettiva difficoltà a comporre le liste. La differenza di tipologia di voto.

Per le regionali, la preferenza unica e allecomunali le 3 preferenze.

Ma soprattutto troppi mesi di stallo.Oggi la Giunta Regionale ha approvato solo 9 delibere. Incredibile e avvilente, dopo aver approvato un bilancio più ricco che negli ultimi anni. Normalmente in questo periodo, a bilancio approvato, le delibere erano da 40 a50 per seduta e tutti provvedimenti che approvavano azioni importanti a favore dei cittadini.

Ora, evidentemente, tutto è fermo e si può solo approvare tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione. Lo sarà fino a quando?

- si presume che si vada al voto a fine maggio;

- si può ipotizzare che la Giunta regionale possa essere nominata nei 30 giorni successivi, quindi convocazione del Consiglio, indicativamente a fine giugno;

- si può anche sostenere che la riorganizzazione delle strutture porti con sé i due mesi successivi.

Quindi i valdostani potranno vedere una efficace operatività determinata dal nuovo bilancio appena approvato solo a settembre.

Anticipo quello che potrà dire qualche detrattore: “sei attaccato alla poltrona”. Ebbene, come è noto, ho già ampiamente dimostrato che so anche lasciarla la poltrona, all’occorrenza e per coerenza. Mi auguro che ci possa essere una assunzione di responsabilità, aldilà degli scudetti che si rappresentano, per rinviare un appuntamento elettorale chefarebbe tanto male alla nostra Regione.

Capisco che le vicende che hanno colpito la nostra Regione in questo ultimoanno hanno devastato la credibilità di tutta la classe politica. Tutta. Questo non significa però che sia tutto da buttare.

In Consiglio si potrebb ericostruire una sorta di pacifica alleanza destinata a proseguire la legislatura ea dare risposte ai valdostani.

Mauro Baccega

Grazie Caro Assessore, la ringrazio per le sue considerazioni che condivido. Il fatto è che c'è chi si è stancato di stare fermo un giro e vuole salire nuovamente sulla giostra. E ha gioco facile perché il gestore del baraccone si è trovato nel momento sbagliato al posto sbagliato.

La situazione potrebbe essere recuperata solo se si ritrova quel senso di responsabilità che dovrebbe essere patrimonio di un legislatore.

Sono convinto che nessuno di voi si rende conto che superare questo difficile momento dovuto, anche, dalle tempeste giudiziarie. Si sa che dopo la tempesta torna il sereno. Sono convinto che trovare la quadratura del cerchio oggi significa ridare fiducia ai valdostani e creare nuove condivisioni con il territorio. Ma più che miracoli ci vogliono buon senso e senso di responsabilità. Metta in campo tutte le sue energie e capacità. pi.mi.