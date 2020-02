Aosta: Cippo per ricordare i Martiri delle foibe

Nella seduta odierna la Giunta ha approvato alcune deliberazioni tra cui si segnalano quelle relative:

L’adesione alla proposta formulata dal consigliere comunale Lorenzo Aiello, e di acquisire conseguentemente a titolo gratuito un cippo commemorativo in pietra da collocare presso i giardini pubblici di corso XXVI Febbraio, intitolati ai “Martiri delle Foibe”, e di disporne la posa.

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini per la realizzazione della manifestazione “Alpiniadi 2020”, in programma ad Aosta e in altre località valdostane dal 13 al 16 febbraio prossimi;

La convenzione da stipulare con l’Associazione “Agrimercato” per l’organizzazione e la gestione del mercato agro-alimentare di soli prodotti tipici valdostani “Lo Tsaven Campagna Amica”.

Il mercato si terrà in piazza Chanoux, sotto i portici del Municipio per un massimo di 24 domeniche all’anno, e nel lato Nord di via Vevey il martedì e il sabato, in concomitanza con il mercato cittadino;

