PAPA: Dalla vera povertà nasce la libertà del cuore

Con la raccomandazione di cercare sempre quella «libertà del cuore che ha le radici nella povertà di noi stessi» Papa Francesco ha concluso la catechesi dedicata alla prima delle otto Beatitudini, durante l’udienza generale di mercoledì mattina, 5 febbraio, nell’Aula Paolo VI.Definendo “paradossale” l’annuncio di Gesù «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli», il Pontefice si è chiesto cosa si debba intendere con il termine “poveri”.

Infatti un significato «semplicemente economico... indicherebbe persone» con «nessun mezzo di sostentamento» e bisognose «dell’aiuto degli altri». Ma, ha subito fatto notare il Papa, il Vangelo di Matteo aggiunge una parola e si riferisce ai “poveri in spirito”. E poiché secondo la Bibbia lo spirito «è la nostra dimensione più intima... la dimensione spirituale; quella che ci rende persone umane», allora i veri «“poveri in spirito” sono coloro che... si sentono poveri, mendicanti, nell’intimo del loro essere».

In proposito Francesco ha osservato come in realtà venga sempre «detto il contrario. Bisogna essere qualcosa nella vita, essere qualcuno... farsi un nome», ha commentato a titolo d’esempio. Con l’avvertenza che da ciò nascono «solitudine e infelicità»: del resto, è stato il ragionamento, «se io devo essere “qualcuno”, sono in competizione con gli altri e vivo nella preoccupazione ossessiva per il mio ego». Dunque, ha chiarito il Pontefice, «se non accetto di essere povero, prendo in odio tutto ciò che mi ricorda la mia fragilità».

Perché essa «impedisce che io divenga... importante».Eppure, è stata la constatazione di Francesco, «ognuno sa bene che, per quanto si dia da fare, resta sempre radicalmente incompleto e vulnerabile. Non c’è trucco — ha chiarito — che copra questa vulnerabilità. Ognuno di noi è vulnerabile, dentro. Deve vedere dove. Ma come si vive male se si rifiutano i propri limiti!... E quanto è difficile ammettere un errore e chiedere perdono!», visto che ciò «umilia la nostra immagine ipocrita». Però — e questa è la buona notizia — Gesù Cristo «ci dice» che «essere poveri è un’occasione di grazia» poiché «ci è dato il diritto di essere poveri in spirito».

Ecco dunque, che «non dobbiamo trasformarci per diventare poveri in spirito... lo siamo già!». Anzi, «siamo dei “poveracci”» che hanno «bisogno di tutto». E di conseguenza, ha concluso il Papa, «c’è una povertà che dobbiamo accettare, quella del nostro essere; e una povertà che invece dobbiamo cercare, quella concreta, dalle cose di questo mondo, per essere liberi e poter amare».