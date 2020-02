Ultimi giorni per visitare la mostra Le cimetière du Bourg

La mostra Fragments de mémoire. Le cimetière du Bourg - Il cimitero di Sant’Orso (1782-1930) rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 9 febbraio nella sede espositiva Hôtel des États di Aosta, Piazza Chanoux 8.

La mostra, realizzata dalla Struttura Attività espositive in collaborazione con il Bureau Régional Ethnologie et Linguistique et Archives Historiques nell’ambito della collana Fragments de mémoire, riguarda un luogo ricco di storia nel centro di Aosta, il cimitero di Sant’Orso, che per centocinquant’anni, dal 1782 al 1930, ha accolto le sepolture del borgo.

L’intento della mostra è di presentare al pubblico, attraverso l’esposizione di documenti, fotografie e pannelli di testo, una sintesi della storia del cimitero di Sant’Orso, contestualizzandola nell’ambito delle aree sepolcrali di Aosta. L’esposizione illustra inoltre uno spaccato della vita sociale e religiosa della comunità aostana, che suggerisce considerazioni di carattere antropologico, sociale e filosofico sulla concezione della morte tra la fine del XVIII e i primi decenni del XX secolo.

Le fonti archivistiche e la documentazione fotografica ripercorrono la storia di un luogo in cui sono state sepolte quasi diecimila persone, tra cui personaggi illustri quali l’imprenditore Zimmermann, l’inventore Manzetti e numerosi canonici della Collegiata dei santi Pietro e Orso.

La mostra è corredata da una brochure in italiano e francese. Gli orari di apertura sono dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’ingresso alla mostra è libero.