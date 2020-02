Tre sorelle si uccidono a Carmagnola, ci avevano già provato cinque anni fa a Valtournenche

Il 19 luglio 2015 avevano provato a suicidarsi in località Maen a Valtournenche, dov'erano arrivate all'alba dalla loro casa di Carmagnola: a salvarle erano stati i carabinieri che ne avevano bloccate due mentre stavano per gettarsi nel vuoto da un muraglione, mentre la terza era stata estratta dall'abitacolo dell'auto collegato con il tubo di scappamento.

Oggi tre sorelle di 54, 68 e 77 anni, rispettivamente Gabriella, Valeria e Piera Ferrero, sono riuscite a uccidersi nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini, che hanno visto una delle tre sorelle impiccata al balcone del quarto piano del palazzo. In casa i carabinieri le hanno trovato un biglietto in cui si scusava e spiegava di aver deciso di uccidersi poichè aveva trovato in un casolare di loro proprietà, sempre a Carmagnola, le altre due sorelle morte, anch'esse impiccatesi. I militari sono corsi a controllare ed era vero. Alla base del drammatico gesto una presunta truffa di cui asserivano di essere rimaste vittime da parte di due avvocati; le sorelle da anni asserivano di essere state ridotte sul lastrico e di aver perso tutti i risparmi. Una quarta sorella è morta poco tempo fa per cause naturali.