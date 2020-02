NDRANGHETA: COMMISSARIATO COMUNE DI SAINT PIERRE

Il Consiglio comunale di Saint-Pierre sarà sciolto per infiltrazione mafiosa di tipo 'ndranghetista e l'ente locale sarà commissariato. Lo ha deciso oggi giovedì 6 febbraio il Consiglio dei ministri, che ha così fatto proprie le valutazioni della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, la quale ha sua volta ha aveva recepito le risultanze della Commissione prefettizia antimafia composta lo scorso marzo a seguito dell'inchiesta Geenna della Dda su una presunta 'ndrina valdostana.

I commissari incaricati hanno spulciato per mesi atti e delibere comunali dell'Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Lavy: dalla loro relazione inviata al Viminale è emerso un “condizionamento dell’apparato politico e amministrativo del Comune di St-Pierre da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso” al punto tale “da comprometterne il buon andamento o l’imparzialità”.

Il 23 gennaio scorso insieme ad altri 15 indagati era stata arrestata dai carabinieri Monica Carcea, assessore comunale alle Finanze e Programmazione, tuttora ai domiciliari e indagata per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, dopo le elezioni comunali del 2015 per ringraziare “i due maggiori promotori del sostegno elettorale a suo favore" ovvero Antonio Raso e Marco Di Donato (anch'essi arrestati e indagati in Geenna) la neoeletta assessora si sarebbe attivata, in particolare, per prorogare l’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico a un cugino di Raso; avrebbe tenuto informati i suoi presunto sodali in merito ad atti interni della Giunta; si sarebbe impegnata indebitamente per l'affidamento dei servizi cimiteriali a una ditta 'amica' e per far ottenere la residenza a una persona che non ne aveva diritto. Durante l'attività ispettiva, inoltre, i commissari prefettizi avrebbero ravvisato ulteriori profili di illeggittimità in seno al Consiglio comunale.