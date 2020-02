«Ciao Italia !», l’exposition dédiée à l’immigration italienne en France

Aménagée par le Musée national de l’immigration de Paris et par l’Institut français d’Italie, «Ciao Italia !» décrit en seize panneaux l’histoire et l’influence des émigrés dans la culture française, entre 1860 et 1960. Parmi ceux-ci, figurent les Valdôtains Maurice Garin, vainqueur en 1903 du premier Tour de France, et les frères Martin-Perolino, gérants d’un cinéma où aimaient à se retrouver les Valdôtains de Paris.

Cette exposition est l’une des initiatives de promotion du projet « Mémoire de l’émigration », lancé par la Présidence de la Région, et a été organisée en collaboration par l’Alliance française d’Aoste et la Fondation Chanoux. «Ciao Italia!» sera ouverte au public jusqu’au 25 février prochain, période durant laquelle des conférences et des visites guidées pour les écoles sont prévues.

Pour toute information, appeler le 0165 27 36 23.