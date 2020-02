Imparare gratuitamente la musica con il Comune di Aosta

Un corso gratuito di musica riservato ai cittadini tra i 10 e i 45 anni di età è la proposta dell’Assessorato comunale alle Politiche sociali di Aosta, in collaborazione con la Banda Musicale, la co-progettazione “Anziani attivi”, l’associazione quartiere Cogne e il Team Dora.

Il corso – che avrà inizio lunedì 17 febbraio (previo raggiungimento di un numero congruo di iscritti) per terminare alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 - si terrà il lunedì dalle 17 alle 18,30 nella sede di “Anziani attivi” nel quartiere Dora, in via Croix Noire, 38 (di fronte alla Biblioteca) e il martedì alla stessa ora nel “Baretto” di via Vuillerminaz nel quartiere Cogne.

Per informazioni e iscrizioni è necessario telefonare entro il 13 febbraio al numero 0165-210.745, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, il giovedì anche dalle 14,30 alle 17,30.