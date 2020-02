Attesa per rinnovo contrattonazionale Vigilanza privata

Per gli addetti alla Vigilanza privata c'è attesa per l'incontro al Ministero per il rinnovo del contratto nazionale bloccato da più di 47 mesi.

A prescindere dall'esito dell'incontro, le organizzazioni sindacali hanno raggiunto l'obiettivo che si erano prefissi con la raccolta di firme, che anche la Valle d'Aosta ha offerto il proprio contributo, da inviare ai Ministri dell'Interno e quello del Lavoro, rispettivamente, On. Luciana Lamorgese e Nunzia Catalfo, per sollecitare il rinnovo del Contratto.

“Rinnovo – si legge in una nota sindacale - che non significa solo la richiesta economica, ma una maggiore sensibilità per l'attività di vigilanza e sicurezza, in particolare per le gare di appalto assegnate dalle Amministrazioni Pubbliche, il rispetto delle regole e degli oneri in materia di salute e sicurezza, l'applicazione dei Contratti evitando le offerte al ribasso che favoriscono la concorrenza sleale, il rispetto delle scadenze dei Contratti”.