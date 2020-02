Piacere...Christmas Island

L’isola di Natale, per tutti noi, è un nome curioso, legato al comune sapere circa un evento tra i più spettacolari al mondo e cioè la migrazione dei Gecarcoidea natalis, i granchi di terra che, ancora in questo periodo, lasciano il folto della foresta pluviale per dirigersi verso le acque oceaniche per la riproduzione. Ovviamente, attraversando insediamenti e strade, piazze e giardini incuranti di ogni ostacolo…

L’isola di Natale o Christmas Island è però anche una delle mete più straordinarie dell’area idealmente del ‘Sudest asiatico’, con panorami di scogliere, selve intricate e spiagge…

E’ l’isola dove, per ragioni misteriose, le testuggini vengono a deporre le uova nel periodo della riproduzione. Certo, da queste parti il numero di abitanti non supera le duemila persone; l’ambiente tutto è preservato ed è eccezionalmente votato a trekking ardui e ad esplorazioni mirate.

Specie endemiche di piante e animali qui sono tutelate; osservare la fregata di Andrews o la sula di Abbott - due uccelli marini che nidificano solo da queste parti - a Christmas Island non è un caso. D’altronde l’amore per l’avifauna a queste latitudini è decisamente genuina, al punto che certi abitanti di kampong (villaggi) malay si dedicano con passione all’attività di costruttore di aquiloni-souvenir.

E costruire aquiloni è un’arte che richiede abilità e colpo d’occhio. A proposito: le misure sono variabili ed alcuni possono raggiungere tre-quattro metri di apertura alare e due metri d’altezza, senza contare la coda. Vari anche i modelli, che vanno dal più comune aquilone luna (wau bulan) ad altri tipi che hanno la forma di animali: l’uccello (wau burong), il pavone (wau merak), il pappagallo (wau bayan), il gatto (wau kuching), la rana (wau karak), il pesce (wau ikan)…

Vibra nell’aria emettendo suoni (degong) l’aquilone con supporto/besul mantenuto in tensione da una semplice strisciolina di foglie di pokok pigan; volano alti sul mare in gare di abilità, di altezza, di bellezza, di musicalità gli aquiloni targati ‘isola di Natale’…

Un mare da intenditori ed itinerari sub, noleggio barche, immersioni e visioni di coralli rari, preziosi… Al pari della barriera corallina che circonda l’isola: «un paradiso tropicale da conoscere e apprezzare». Parola del Tourism Office locale.

Notizie in valigia

Christmas Island (in italiano Isola di Natale) è territorio di Canberra situato a poco meno di 500 chilometri a Sud di Java, Indonesia. Il nome lo si deve al capitano William Mynors, che avvistò l’isola nel Natale 1643 a bordo della nave “Royal Mary”.

Documento di frontiera. Passaporto con validità superiore ai sei mesi dalla data di partenza, munito di visto elettronico australiano da richiedere al sito: www.homeaffairs.gov.au

Come arrivare. In aereo, da Malpensa e Fiumicino, con i wide-bodies di Singapore Airlines (tel. 02.6078011) via Singapore e Jakarta; quindi con Garuda, (partenza ogni sabato alle ore 13.40 dal Terminal 2. Arrivo previsto dopo appena sessanta minuti di volo).

Dove mangiare. Café 1888; Rumah Tinggi Grill; Lucky Ho Restaurant; Cari Makan; Season’s Palace; Le Cla; Golden Bosun Tavern.

Dove dormire. The Sunset Hotel; Christmas Island Lodge; Sea Spray Villa; Tong Chee House; Papaya Cottage; The Cabin; Mango Tree Lodge.

In cucina. Trionfa lo stile locale, vario e mix, ai gusti cinesi, britannici e malay; un’esperienza alla tavola multietnica gustando, sotto un marquee di bambù, riso fritto cantonese, spiedini di carne, pesce e verdure, molluschi e crostacei a volontà. Da provare: le gelatine dolci all’alga agar-agar .

Richiami turistici. Martin Point, le molte grotte, Kampong (malay) area, le cascate Hugh’s, la stazione delle ricerche scientifiche Pink House, la pesca d’altura; i cieli aperti, il silenzio, la vegetazione tropicale.

Acquisti. Modellini di imbarcazioni, cappelli e cesti in paglia, legni intagliati e parei nei coloratissimi tessuti. Molto belli i francobolli, in vendita, in serie complete all’Island Post Office.

Info. Christmas Island Tourism, P.O.Box 63, Christmas Island, WA 6798, Indian Ocean, tel. 0061.8.91648382; email: cita@christmas.net.au