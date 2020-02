COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Adu, Le relazioni pericolose (ma poco)

Il decreto è arrivato. Aosta non sarà sciolta per infiltrazioni mafiose: le responsabilitàpenali degli arrestati, che devono ancora essere accertate nel processo, non hanno in ognicaso “infiltrato” l’amministrazione comunale. Se la ‘ndrangheta ha provato a prendersi ilcomune di Aosta non c’è riuscita.Bene, molto bene.

È una notizia che fa bene a tutta la comunità confusa e piegata dai tantieventi e da una classe politica vergognosa. Questa buona notizia non deve comunque farciabbassare la guardia: la mafia non è sparita e non mollerà certo il tiro. Gli anticorpipresenti e quelli sviluppati devono essere vigili ed esercitati continuamente. E restacomunque la gravità del fatto che ben due esponenti di spicco dell’attuale maggioranzasono sotto processo per reati contro la pubblica amministrazione.

La buona notizia giunta dal Viminale non ci fa, in nessun modo, dimenticare i problemi, ipasticci, la gestione della cosa pubblica che critichiamo da 5 anni. Aosta non è infiltratadalla ‘ndrangheta, ma è stata amministrata male e senza una guida (come il sindaco stessoha ammesso). È ora di cambiare.