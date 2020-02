Chatrian ha presentato ai Sindacati il Piano lavori forestali 2020

Il finanziamento previsto ammonta a circa 12 milioni di euro per la realizzazione del Piano degli interventi approvato, comprendenti le retribuzioni degli Operai a tempo determinato e indeterminato, degli impiegati forestali, gli oneri accessori, i corsi di formazione e le trasferte, nonché per i materiali di consumo, le attrezzature, la manutenzione e l’acquisto dei mezzi ed altro ancora.

"La manutenzione del nostro territorio ha un’importanza fondamentale – ha spiegato l’Assessore Chatrian – e continua a essere una priorità per noi, così come il fatto di garantire posti di lavoro dignitosi a tante famiglie valdostane. Siamo molto soddisfatti perché, nonostante le difficoltà alle quali abbiamo dovuto far fronte durante l’ultimo periodo, siamo in anticipo sui tempi rispetto al passato e per questo ringrazio tutte le strutture dell’Assessorato coinvolte e i loro dirigenti".

Giovedì 6 febbraio il Piano verrà sottoposto all’esame della terza Commissione consiliare, che dovrà esprimere il suo parere, per poi essere approvato dal Governo regionale entro la metà del mese di febbraio. Tra l’ultima settimana di febbraio e inizio marzo saranno quindi programmate le visite mediche in modo da poter aprire i cantieri alla fine del mese di marzo.

"Per rispondere alle esigenze del territorio, dei Comuni e dei Consorzi di miglioramento fondiario – ha aggiunto l’Assessore Chatrian – il Piano 2020 prevede l’impiego di maggiori risorse: questo si traduce in un numero più alto di lavoratori, di squadre e di interventi".

Saranno circa 400 gli interventi che verranno realizzati nel corso del 2020 suddivisi tra sentierazione, sistemazioni montane, forestazione e manutenzione aree verdi, aree attrezzate ed aree naturali protette.Per la stagione 2020 saranno impegnati oltre 400 operai a tempo determinato per un totale di 130 giornate lavorative, 66 operai a tempo indeterminato e 39 impiegati forestali assunti con contratto degli addetti ai lavori idraulico-forestali.