Nuovo album e party di pubblicazione per i Crohm

Dopo aver pubblicato il lyric video del brano “Failure In The System che dà il nome al nuovo album di studio in uscita il 10 febbraio, i Crohm (Sergio Fiorani, Claudio Zanchetta, Riccardo Taraglio, Fabio Cannatà) prima Heavy metal band della Valle d’Aosta, hanno organizzato una festa per l’uscita del disco sabato 29 febbraio al Teatro della Cittadella dei Giovani di Aosta.

Ad aprire festa una band formata da membri illustri del panorama metal internazionale e la serata sarà presentata da DeniChic (Denise Fimiano - ballerina, coreografa, insegnante professionista di danza hip hop, che ha portato il suo spettacolo "Humanity" sul palco del teatro Gelsey Kirkland ArtsCenter di Brooklyn a New York).

Con questo album attraverso una sintesi personale di più di tre decenni di Metal, i Crohm ci conducono in un triplice viaggio nella società contemporanea, nell'anima e nella psiche umana. L'intreccio di stili, l'alternanza di potenza e melodia delle canzoni, sottolineano i contrasti emozionali raccontati nei testi, in un connubio musicalmente molto personale.

Un equilibrio narrativo e sonoro che percorre tutto il disco intrecciando Heavy e Thrash Metal, sfiorando a volte anche il Progressive e il Punk, ora con sferzate di pura rabbia e ritmi serrati, ora con energici o malinconici mid-tempo. È presente anche la cover “Eleonor Rigby”dei Beatles in versione Metal, il cui testo ben si adatta alla lettura disincantata dell’umano che viene offerta dal disco.