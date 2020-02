COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Rete Civica chiede il voto a ottobre

Rete Civica ha ritenuto necessario e doveroso dare il suo contribuito ad un esito utile alla comunità. Rete Civica esprime inoltre soddisfazione sul fatto che siano state accolte importanti proposte avanzate dai consiglieri Minelli e Bertin.

Alcuni emendamenti e ordini del giorno sono stati approvati all'unanimità, altri a larga maggioranza. In particolare fra gli aspetti positivi della manovra di bilancio vanno sottolineati i seguenti punti:

-la decisione di stanziare una somma rilevante per consentire un intervento sui ticket sanitari estendendo gli esoneri e riducendo gli importi....

-la decisione di percorrere con convinzione e fino in fondo la strada della Norma di attuazione sulle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua, confermando in questo modo una linea chiara per una CVA pubblica come individuata fin dal mese di luglio

-la correzione di rotta sulla questione Cime Bianche accantonando il passaggio alla realizzazione dell'opera e prevedendo invece una fase di approfondimento sulla sostenibilità ambientale, finanziaria e urbanistica prima di arrivare ad una decisione

-l'impegno sulla mobilità sostenibile e su interventi infrastrutturali che sono indispensabili per lo sviluppo della mobilità elettrica -la decisione di rivedere dopo 13 anni la tassa per il conferimento dei rifiuti in discarica, la scelta di ammettere nelle discariche per inerti non ancora in esercizio, come Chalamy, solo rocce, terre da scavo e inerti di provenienza edile e di dotarsi di strumenti per poi legiferare in materia, avviando un cambiamento significativo nelle decisioni fin qui assunte dalla Regione.

Gli aspetti positivi non impediscono però un rilievo negativo sulla modalità con cui si è svolta la discussione della manovra di bilancio. Ancora una volta si sono capovolti i ruoli fra i lavori di commissione e quelli del Consiglio.

Il Consiglio è stato usato come tribuna per la visibilità personale o di partito e non come luogo in cui deve prevalere il valore della sintesi.

Dedicare tre giorni di lavoro alla manovra di Bilancio in Commissione e sei giorni in Consiglio è dato che evidenzia un comportamento che è contrario alla logica, al buon senso, al corretto procedimento legislativo.

Presentare un emendamento in Commissione e poi varie decine in Aula è del tutto strumentale. Il comportamento dovrebbe essere l'opposto.

Infine Rc esprime preoccupazione per la situazione di grave crisi politica.

E' stata definitivamente approvata la manovra di bilancio, ci sono importanti risorse disponibili, ma se la Valle d'Aosta nei prossimi mesi sarà priva di un governo e senza un Consiglio ben poco si potrà fare.

A Rc pare del tutto ragionevole programmare le elezioni del Consiglio regionale per ottobre, evitando così la sovrapposizione con le elezioni comunali e utilizzando i prossimi sei mesi per gestire le risorse del bilancio e fare alcune leggi di grande rilevanza che sono pronte per l'approvazione, a parte da una riforma istituzionale che consenta una maggiore stabilità di governo.

Questo si potrebbe fare con una larga intesa istituzionale, con uno scatto di generosità e di orgoglio, chiedendo a tutte le forze politiche di dare vita ad un semestre di collaborazione istituzionale.