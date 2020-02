Autonomisti ritrovano la coesione e vogliono ridare nobiltà alla politica

Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible. Chissà se l'aforisma di Albertt Camus è stato il suggeritore della ritrovata coesione per assumere decisioni responsabili e ponderate, per il momento solo declinata da consiglieri dei gruppi autonomisti.

In una nota i gruppi Alliance Valdôtaine, Union Valdôtaine, Stella Alpina e il Consigliere del gruppo Misto, Jean Barocco, scrivono: "Finalmente la Regione può tornare a contare su un bilancio regolarmente approvato, che mette così fine all'esercizio provvisorio e a un periodo di estrema difficoltà amministrativa".

Una dichiarazione che squrcia il buio della politica tant'è che scrivono: "Com'era prevedibile, non un solo voto si è aggiunto a quelli preannunciati da tempo a sostegno del bilancio, ad eccezione di quello della Consigliera Nasso sul disegno di legge 46, scappato per errore e, alla fine, il bilancio regionale è salvo grazie alle stesse persone e alle forze politiche di maggioranza che si sono impegnate per comporlo pazientemente".

Infatti, secondo i firmtari della nota ribadiscono: " Da questo dato di fatto e da una ritrovata coesione i nostri movimenti potranno proseguire con l’intento di assumere decisioni responsabili e ponderate". E si dicono consapevoli che "in ogni caso, chi si troverà nel campo avverso al nostro avrà a che fare con una squadra decisa a far valere le proprie idee e le proprie aspirazioni volte a rendere la Valle d'Aosta un posto in cui vivere bene e crescere serenamente i propri figli".

Infatti è necessario, dopo la stagione degli sfilacciamenti, recuperare il senso nobile del fare politica, nei metodi, nel linguaggio e nei toni.

Concludono i Consiglieri di AV, UV, SA e Barocco: "Le provocazioni, gli slogan e certi teatrini a effetto, come la fila per fingere di depositare 17 firme pur sapendole insufficienti, hanno stancato e non fanno che allontanare ulteriormente i cittadini, che chiedono invece concretezza e soluzioni efficaci e innovative. E noi vogliamo provare a darle, forti della conoscenza e dell'attaccamento al territorio e siamo pronti ad ascoltare chi vorrà schierarsi al nostro fianco in una battaglia tutta giocata in positivo, indipendentemente dal percorso che si sceglierà di intraprendere. Perché nella scala delle priorità, la Valle d'Aosta deve venire prima dell'ambizione personale e della sopravvivenza dei singoli movimenti. Solo così potremo pensare al futuro con ritrovate aspettative.»