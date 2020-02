PREMIATE LE PIU’ BELLE VETRINE DI NATALE 2019

L’allestimento natalizio de “La Vineria” di Filippo Gregorini di Aosta ha vinto il primo premio al concorso “Illumina il tuo Natale 2019” ottava edizione, organizzato da Confcommercio VdA e grazie alla partnership con CVA TRADING.

Per i titolari della Vineria una bici elettrica del valore di € 1.500 di Cicli Lucchini e poi tanti importanti premi dal secondo al decimo classificato, oltre a riconoscimenti speciali ed attestati.

I premi sono stati consegnati dal Presidente Confcommercio Valle d’Aosta, Graziano Dominidiato, dal Presidente ed Amministratore delegato di CVA Trading Enrico De Girolamo e dal Vice Sindaco della città di Aosta Antonella Marcoz. Gli allestimenti sono stati valutati da una giuria istituita ad individuare le vetrine che hanno soddisfatto in maniera più eloquente l’oggetto del concorso seguendo criteri di originalità, creatività, cura dei dettagli, effetto scenografico ed illuminazione. Secondo premio alla vetrina di Officina della Pasta di Aosta che ha vinto un viaggio per due persone del valore di € 1.000 spendibile presso Last Minute Tour.

Terzo premio per la vetrina di Immobiliare San Grato di Cervinia a cui va un viaggio per due persone del valore di € 500 + iva utilizzabile presso Last Minute Tour. Quarto premio ovvero il buono di due uscite pubblicitarie su Gazzetta Matin con replica Week end va all’Orticello di Aosta vetrina allestita dai ragazzi del CEA che hanno ricevuto un premio speciale spendibile in buoni didattici.

Quinto classificato è la vetrina di Gianetti di Aosta che si aggiudica un Gioiello De Marchi Gianotti. Sesto premio va allo store da bimbo di Aosta Leone che si aggiudica un buono regalo spendibile da Valcolor Settimo premio aggiudicato a Fleurs Folie di Aosta che vince un materasso omaggiato da Brunotex.

Ottavo classificato è il negozio di intimo La Coccinella di Aosta che si aggiudica una creazione dell’artista Bonomi. Nono premio all’Antica Fioreria di Aosta che porta a casa un cesto enogastronomico della Gros Cidac. Decimo classificato Bar Gelateria Giovanetto di Verres che si aggiudica un libro illustrativo riguardante Aosta Romana offerto dalla libreria “A’ la page”.

Nel corso della premiazione il vice sindaco di Aosta Antonella Marcoz ha annunciato che alcune zone della città verranno declassate riducendo così i costi legati alla tassazione di occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

Enrico De Girolamo Presidente ed Amministratore di CVA invece, nel corso del suo intervento ha ribadito l’importanza della convenzione stabilita con Confcommercio VdA e che garantirà a tutti gli associati ASCOM uno sconto del 15% sulla fornitura di energia elettrica da fonti completamente rinnovabili.