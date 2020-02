CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Locale commerciale in affitto a Sarre, fr. Poinsod

A Sarre, direttamente sulla statale 26, in una zona molto visibile e con forte passaggio, AFFITTASI grande locale commerciale di circa mq140 con vetrine. Il locale, attualmente utilizzato come centro estetico, è composto da una sala d'attesa, 4 cabine, 3 ripostigli, bagno e ampio disimpegno. Ideale sia come studio/ufficio che come laboratorio/negozio. Posti auto esterni. Libero dal 1 febbraio. € 1.500,00 mensili.