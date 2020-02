Assegnati alla Valle d’Aosta poco meno di due milioni di euro per la via Francigena

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell’ambito del Piano stralcio Cultura e turismo - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, ha attribuito alle nove Regioni candidate le risorse necessarie all’attuazione del progetto Via Francigena. Grazie all’ottimo lavoro svolto dalle strutture regionali competenti ben 1 milione 788 mila euro sono stati assegnati alla Regione autonoma Valle d’Aosta. T

Le risorse saranno destinate nello specifico a interventi di messa in sicurezza e completamento del tratto valdostano della variante ciclabile della via Francigena - evidenzia l’Assessore Renzo Testolin - con particolare riferimento alla tratta Saint-Marcel Fénis, in modo tale da agevolare concretamente la mobilità ciclabile, settore strategico per il turismo e la sostenibilità ambientale.