PAPA: Il malato non è un numero ma una persona bisognosa di umanità

Nel servizio a chi soffre non bisogna «lasciarsi assorbire dai “sistemi” che mirano solo alla componente economico-finanziaria»; piuttosto va attuato «uno stile di prossimità alla persona, per poterla assistere con calore umano di fronte alle ansietà» dei «momenti più critici della malattia». Va dunque ribadito con fermezza che «il malato non è un numero», ma è “una persona” bisognosa “di umanità”. Ed è ciò che ha fatto Papa Francesco sabato mattina, 1° febbraio, ricevendo in Vaticano medici, infermieri, personale amministrativo e dirigenti del Gruppo Villa Maria Care & Research.

Nel suo discorso ai membri di questa realtà sanitaria italiana — nata quarant’anni fa in provincia di Ravenna e oggi presente anche in Francia, Polonia, Russia, Albania e Ucraina — il Pontefice ha rimarcato che occorre «stimolare la collaborazione di tutti, per venire incontro alle esigenze dei malati con spirito di servizio e atteggiamento di generosità e di sensibilità». Elogiandone la missione, li ha incoraggiati «a perseverare nelle opere intraprese», auspicando «che le strutture» sanitarie, «luoghi di sofferenza ma anche di speranza e di esperienza umana e spirituale, possano essere sempre più improntate alla solidarietà e all’attenzione per la persona malata».

Francesco ha preso spunto dall’«evoluzione tecnologica» e dai «mutamenti di natura sociale, economica e politica» in atto, che «hanno cambiato il tessuto su cui poggia la vita degli ospedali e delle strutture sanitarie», per rilanciare la necessità di «una nuova cultura, specialmente nella preparazione tecnica e morale degli operatori sanitari».

Infine, con un’aggiunta a braccio al testo scritto, il Papa si è soffermato sulla «parola, prossimità», perché essa «è il metodo che ha usato Dio per salvarci... Il Dio della prossimità si è fatto prossimo in Gesù Cristo: uno di noi» Per questo, ha concluso Francesco, «la prossimità è la chiave dell’umanità e del cristianesimo».