Premio letterario riservato agli studenti bandito da Culturalmente Aosta

Fino al 30 marzo sarà possibile iscriversi alla quinta edizione del “Premio letterario Città di Aosta giovani”.

Il concorso, organizzato dall'Associazione Culturalmente Aosta onlus presieduta da Fiorella Venturella con il patrocinio del Comune di Aosta, è riservato agli studenti delle Istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta che potranno presentare gratuitamente, poesie, filastrocche o racconti, sia a titolo personale che come gruppo di autori o come classe scolastica.

Il Premio è articolato in dodici sezioni, suddivise in scuola Primaria, scuola Secondaria di Primo grado e scuola Secondaria di Secondo grado. Sono stati istituiti, inoltre, due sezioni speciali: “Parco Nazionale Gran Paradiso”, aperto a tutti gli ordini scolastici e in cui si potranno proporre elaborati riguardanti differenti aspetti dell'area protetta e “Uni(di)versi”, riservata agli alunni della scuola Primaria del Quartiere Cogne.

Gli elaborati dovranno essere recapitati alla sede del Premio Letterario Città di Aosta Giovani in via Colonello Alessi, 1 ad Aosta.

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 24 maggio alle 16 alla Cittadella dei Giovani di Aosta. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta contattando la presidente dell'Associazione Culturalmente Aosta onlus, Fiorella Venturella alla e-mail culturalmenteaosta@gmail.com.