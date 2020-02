Forte vento in bassa Valle

Una squadra del Comando VVFF sta intervenendo nel Comune di Verres, in strada Circonvallazione, causa lamiere pericolanti. Il vento forte in zona, ha sollevato la copertura in lamiera di un distributore. Al momento non risultano persone coinvolte, i danni sembrano limitati alla sola struttura del tetto. La squadra dei Vigili del Fuoco, sta intervenendo per mettere in sicurezza il tetto e rimuovere alcune lamiere pericolanti.