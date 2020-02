“I diritti dei bambini” in mostra lungo i portici del Municipio di Aosta

Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività per bambini dalla nascita ai sei anni di età ma anche eventi dedicati a famiglie, operatori, cittadini per trasmettere la cultura dell’infanzia intesa sia come uno sguardo sui più piccoli sia come approccio alla loro educazione e istruzione.

In particolare, l’esposizione - curata dall’artista Nicoletta Costa a cui si deve anche il logo del progetto “I bambini in testa” - presenta in 20 pannelli i lavori di un gruppo di 10 autori e 10 illustratori che hanno scelto di raccontare i diritti dei bambini, da quelli basilari legati alla sopravvivenza in condizioni decorose a quelli forse meno evidenti ma altrettanto fondamentali, come il diritto alla famiglia, all’istruzione e al gioco.

Dal 14 al 27 marzo, la medesima mostra sarà fruibile anche presso la Saletta d’arte di San Grato in via De Tillier.