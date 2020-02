L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche di Annamaria Gremmo e Marco Soggetto

L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche è un libro fotografico interamente dedicato al Vallone delle Cime Bianche, in alta Val d’Ayas (Valle d’Aosta) e, soprattutto, al nobile tema della sua conservazione.

Il Vallone è attualmente l’ultimo del suo genere nell’intera Val d’Ayas, ancora privo d’impianti, strade, insediamenti o strutture ricettive. E’ inoltre parte di una vasta area protetta, la ZPS “Ambienti Glaciali del Gruppo del Monte Rosa”(IT1204220) e racchiude svariate unicità in ambito naturalistico, geologico, ambientale. È stato infine indicato come biotopo particolarmente meritevole di conservazione a livello nazionale, proprio in virtù della sua straordinaria biodiversità.

Il Vallone è però minacciato da un progetto funiviario di colle - gamento tra il paese di Frachey (Ayas) e gli impianti a monte di Cervinia, tuttora sostenuto in sede regionale e locale. La realizzazione di questo impianto esclusivamente funiviario e privo di piste richiederebbe interventi molto impattanti sull’ecosistema, a partire da un massiccio disboscamento della parte inferiore del Vallone e del contiguo Vallone di Nana. Da anni, gli autori sono attivi nella divulgazione pro bono di quanto si perderebbe con un simile intervento, nonché dell’immenso valore naturalistico del sito.

"Se la Regione ha iniziato l'iter per realizzare l'intervento - spiegano gli organizzatori - noi rispondiamo con un primo e fondamentale atto di resistenza: la conoscenza e la condivisione di quello che difendiamo".