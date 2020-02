The Hidden Wilderness Ring, la pura magia del territorio alpino intorno al paese di La Thuile, nella mostra fotografica di Luca Fontana

Luca Fontana, fotografo ed esploratore, nei suoi viaggi intorno al mondo si è specializzato in “trekking in autosufficienza”, una modalità per approcciare e scoprire i territori, vivendoli completamente, riducendo il più possibile l’impatto su di essi.

Il rispetto per il territorio al centro della filosofia di viaggio di Luca, lo ha portato a sviluppare diversi progetti in ottica di sostenibilità dell’ecosistema, da poco, infatti, è stato protagonista di un’impresa che lo ha visto, insieme a 3 compagni, partire da Sondrio, sci ai piedi, e raggiungere Davos, in Svizzera, per sensibilizzare le coscienze rispetto alla crisi climatica.

Il legame con la montagna e La Thuile lo spiega con queste parole “Sono sempre stato affascinato dalla Valle d’Aosta, un territorio magnifico, fatto di vette bianche scintillanti e valli alpine verdeggianti. Dopo aver girato il mondo alla scoperta di territori selvaggi, un giorno di settembre, ho preso una cartina, e ho iniziato a disegnare un anello intorno al paese di La Thuile, collegando alcuni sentieri ben conosciuti, con altri molto meno battuti e ormai quasi dimenticati. Sono partito, come sempre con zaino, tenda e scarpe da trekking, ed è stata un’esperienza straordinaria. 3 giorni di pura solitudine in un ambiente maestoso, dormendo con la mia piccola tenda su passi oltre i 2.500 m, camminando per ore al cospetto dei grandi ghiacciai e costeggiando qualcosa come 40 laghi alpini. Questa selvaggia magnificenza era semplicemente lì, nascosta, in attesa di essere scoperta da qualcuno che si ponesse in ascolto.”

Nella conferenza, organizzata dal Comune di La Thuile, che si terrà il 15 febbraio alle ore 21:00 presso la Sala Manifestazione Arly, Luca Fontana offrirà una panoramica dei suoi viaggi intorno al mondo, descriverà la sua recente azione climatica a Davos e presenterà l’esperienza nelle terre di La Thuile e il totale innamoramento per questo territorio che ha definito “selvaggia magnificenza” documentato nella mostra "The Hidden Wilderness Ring” che inaugurerà la sera stessa.

In questa mostra fotografica, Luca Fontana ripercorre i 60 km percorsi e i 3.500 m di dislivello nell’estasi e nella pura magia del territorio alpino intorno a La Thuile.

Luca Fontana nasce a Verbania nel 1989. È fotografo, opinionista di montagna e influencer. Il suo lavoro è incentrato sulla scoperta delle terre selvagge e sulla tutela delle stesse dall’azione umana diretta e dai cambiamenti climatici. Nel 2019 ha pubblicato Wilderness Manifesto.

Di recente ritorno dalla sua impresa di Davos, il 16 febbraio 2020 sarà ospite di Kilimangiaro su Rai3 per portare la sua testimonianza e il suo appello per l’ambiente.