Due giovani hanno riportato gravi ferite, ma la loro vita non sarebbe in pericolo, in un incidente avvenuto la notte scorsa sull'autostrada A5 Torino- Aosta tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese.

Una Fiat 500 con a bordo due ragazzi del 1999 residenti a Torino, è finita improvvisamente fuori strada, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa ruote all'aria a margine della carreggiata.I due giovani sono ricoverati all'ospedale Giovanni Bosco di Torino.