Gli Emotivi Anonimi valdostani si incontrano per festeggiare il loro compleanno

Gli Emotivi Anonimi valdostani si incontrano per festeggiare, come da tradizione, il loro compleanno. E lo fanno con un incontro aperto al pubblico dal titolo “La solitudine. Riflessioni e proposte per fare breccia nel muro dell’indifferenza e dell’isolamento”, tenuto dalla psicoterapeuta Roberta Frescot domenica 9 febbraio alle 15 presso la sede del CSV in Via Xavier de Maistre 19 ad Aosta.

Il compleanno inizierà alle 10 del mattino di domenica, quando i quattro gruppi valdostani – Gruppo di Aosta, Gruppo di Donnas, Gruppo Grand Paradis e Gruppo Aperto per Ferie – a cui si aggiunge il Gruppo Ivrea ed altri gruppi dal Piemonte e dalla Lombardia, si incontreranno per condividere esperienze e testimonianze sul tema delle 12 Promesse, che ricalcano i traguardi raggiunti dagli emotivi anonimi lungo il programma dei 12 passi.

Alle 15, poi, l’appuntamento aperto al pubblico in cui Roberta Frescot, psicologa clinica e di comunità e psicoterapeuta sistemico-relazionale specializzata presso il Centro Studi Eteropoiesi di Torino, rifletterà sul tema della solitudine.