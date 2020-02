L’Ente Bilaterale ha aperto le iscrizioni ai corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Le lezioni inizieranno giovedì 20 febbraio e termineranno giovedì 26 marzo 2020 presso le aule dell’Ente Bilaterale ad Aosta in Regione Borgnalle 12. Considerando il volume del programma formativo e il numero esiguo di corsi per Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori dell'azienda relativamente agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda.

Le aziende che occupano fino a 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, che si pone l'obiettivo di fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali e tecnica della comunicazione.