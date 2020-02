À Bionaz va en scène le carnaval historique

Le carnaval historique de la Coumba Freida va en scène samedi 2 février - de 9h à 12h - et dimanche 3 février - à 14h - à Bionaz. La tradition lie la naissance du carnaval au passage de Napoléon par la Col du Grand Saint Bernard, au mois de mai 1800, pendant la campagne d'Italie.

Les costumes représenteraient donc la transposition allégorique des uniformes des soldats français. Nous y retrouvons aussi l'ours qui représente la succession des saisons; les queues des mulets, qui représentent les vents et servent à éloigner les courants d'air néfastes; les miroirs sur les costumes, qui doivent chasser les esprits malins; la couleur rouge qui symbolise la force et la vigueur et qui, elle aussi détient le pouvoir d'exorciser les maléfices et les disgrâces.

Lors du cortège, les personnages déguisés font une visite aux familles; ils entrent dans les maisons, ils dansent dans les rues et sur les places, ils mangent et ils boivent ce qu'on leur offre.