Domani domenica 2 febbraio Présentation de Jèsus au temple

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 2 febbraio

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Giornata della Vita

Presieduta da Mons. Giuseppe Anfossi

nel 25° Anniversario dell'Ordinazione Episcopale

Lunedì 3 febbraio

Curia Vescovile – mattino

Riunione del Collegio dei Consultori

Martedì 4 febbraio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Mercoledì 5 febbraio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 6 febbraio

Aosta - Biblioteca regionale - ore 11.30

Partecipazione all'Inaugurazione dell'Anno giudiziario

del Tribunale Amministrativo Regionale

Venerdì 7 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 8 febbraio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado – mattino

Udienze

Aosta, Chiesa Collegiata di S. Orso - ore 18.30

S. Messa per la benedizione della nuova sede e della Cappella

delle Suore della Congregatio Iesu

Domenica 9 febbraio

Aosta, Chiesa Santuario dell'Immacolata - ore 14.30

Rosario e Santa Messa per la Giornata del Malato

Lunedì 10-Venerdì 14 febbraio

Esercizi spirituali del clero presso il Santuario di Oropa

Domenica 16 febbraio

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

S. Messa e partecipazione ai lavori dell'Assemblea elettiva dell'Azione Cattolica

Seminario Maggiore – pomeriggio

Incontro Cresimandi zona quarta

Le Messager Valdotain ricorda domenica 2 febbraio Présentation de Jèsus au temple

La Chiesa celebra Presentazione del Signore

La scena della Presentazione di Gesù al Tempio contiene un carattere "epico": in essa le generazioni s'incontrano e tutto esprime la grandezza del messaggio portato dal Figlio di Dio in mezzo agli uomini. Un gesto storico che trascende la storia e illumina il cuore del tempo degli uomini. In questo frammento di Vangelo, insomma, scorgiamo le vette verso cui è chiamato ogni battezzato e comprendiamo il vero senso della santità cristiana: saper condurre e offrire a Dio il mondo. E, proprio come fu per la Presentazione del Signore, anche la via della santità è fatta d'impegno, di ossequio alla tradizione ma anche di novità, di stravolgimento radicale dell'esistenza. Vivere così significa esprimere la trascendenza e quindi diventare testimoni in grado di affascinare e "convertire": perché il Vangelo non è solo "mito" è eroicità vissuta nel quotidiano.

Il sole sorge alle ore 7,49 e tramonta alle ore 17,28.