25° ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE DI S.E. MONS. GIUSEPPE ANFOSSI

Nella data scelta ricorre la 42° Giornata nazionale per la vita, ambito nel quale Mons. Anfossi ha profuso grande impegno. Sarà l’occasione per esprimere gratitudine al Signore e per manifestare riconoscenza al Vescovo Giuseppe che ha guidato la Chiesa valdostana dal 19 febbraio 1995 al 18 dicembre 2011. Dopo la celebrazione tutti potranno salutare mons. Anfossi presso il Seminario Vescovile dove sarà preparato un rinfresco.

Il 2 febbraio la Chiesa di Aosta ricorda anche un altro suo caro pastore, S.E. Mons. Ovidio Lari, nel tredicesimo anniversario della sua morte. Mons. Lari era nato a Fabbrica di Peccioli (PI) il 14 gennaio 1919, fu ordinato sacerdote il 10 agosto 1941; eletto Vescovo da Paolo VI il 15 ottobre 1968, ricevette l’Ordinazione episcopale il 30 novembre dello stesso anno nella cattedrale di Volterra e fece l’ingresso in Diocesi di Aosta il successivo 8 dicembre.

Sempre il 2 febbraio ricorre anche la 24° Giornata mondiale per la vita consacrata, ci uniamo alla preghiera di ringraziamento per il servizio offerto alla nostra Diocesi dalle religiose, dai religiosi e da quanti hanno consacrato la loro vita al Signore.

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu.