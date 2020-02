Con approvazione Bilancio svolta epocale per i mutui casa e riduzione Imu

"Si tagliano le code del martedì ai cittadini che per farsi riconoscere un diritto e capire a che punto si trova la propria pratica devono chiedere un piacere con il cappello in mano alla politica". PIerluigi Marquis (Stella Alpina) riassume la filosofia di fondo della parte di BIlancio regionale che ha recepito un suo emendamento.

La demolizione di questo muro è iniziata nel 2017 quando per stimolare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente il governo regionale, che presiedevo, ha esteso l’accesso ai mutui regionali anche alla seconda casa.

"E ora - ribadisce Marquis - dopo l’approvazione del contributo in conto interessi, che da una copertura all'abbattimento dei tassi per un importo di mutui, erogati dalle banche, pari a 150 milioni di euro, avanti tutta!Si deve rendere, al più presto, operativa la misura fronteggiando con determinazione la resistenza di coloro che a voce si dichiarano innovatori ma che nei fatti cosi come risulta dagli emendamenti che hanno presentato in Consiglio regionale sulla questione vogliono mantenere il vecchio regime gettando sabbia negli ingranaggi della macchina per fermare il cambiamento a danno dei cittadini che aspettano".

A favore del settore è stato anche introdotto nella legge di bilancio, avvalendosi della norma di attuazione sul federalismo fiscale approvata, sempre nel 2017, un articolo che prevede la riduzione dell’IMU del 50% per chi riqualifica un immobile per i successivi 5 anni rispetto alla conclusione dei lavori.

"Il rilancio dell’edilizia privata e la riqualificazione degli insediamenti - sottolinea Marquis - sono questione centrale per l’economia valdostana e pertanto dopo questo importante risultato ottenuto continueremo la battaglia presentando altre forti e significative iniziative".

.A presto Valdostani!