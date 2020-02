CORONAVIRUS: Kit diagnostico per medici di base e pediatri, firmato decreto attuativo

“Il 28 gennaio è stato firmato il decreto attuativo per rendere concreto il finanziamento di 235 milioni di euro stanziati in manovra per dotare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta del kit di diagnosi. Si tratta di una svolta importante per la sanità del territorio”. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo ad una conferenza stampa della FIMMG al ministero della salute.

Nel corso del suo intervento il ministro ha ringraziato gli operatori sanitari per la loro disponibilità in merito alla situazione nuovo coronavirus. “La collaborazione dimostrata da tutto il mondo rappresentato da operatori sanitari, Ordini professionali, medici è un valore straordinario - ha detto Speranza - e voglio esprimere a nome mio e del governo italiano un sentitissimo ringraziamento per la disponibilità che subito è stata data da tutti. Se il Paese è unito in questo tipo di approccio saremo sicuramente nelle condizioni di gestire al meglio la sfida che in questi giorni ci arriva dal coronavirus. Grazie a tutti.”