Approvato il bilancio della Regione per il triennio 2020-2022

Nella seduta notturna del Consiglio del 31 gennaio 2020, il Consiglio Valle ha approvato, con 20 voti a favore (AV, UV, SA, RC-AC, PNV-AC-FV, Barocco, Nasso), 3 contrari (Vdalibra e ADU VdA) e 12 astensioni (Lega VdA, M5S, Mouv', Restano), il bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020-2022. La Consigliera del M5S Manuela Nasso ha immediatamente precisato che il suo voto favorevole (anziché di astensione) è stato causato da un errore materiale durante la votazione.

Il bilancio regionale pareggia sull’importo complessivo di 1 miliardo 506 milioni 839 mila 286 euro per il 2020, 1 miliardo 981 milioni 611 mila 170 euro per il 2021 e 1 miliardo 424 milioni 641 mila 79 euro per il 2022.