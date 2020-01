In agitazione i dipendenti delle cooperative. Muro contro muro

"Giù le mani dai diritti dei lavoratori" è lo slogan delle organizzazioni sindacali per la convocazione delle assemblee in tutta la valle con i lavoratori delle cooperative

A Funzione Pubblica Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Uiltucs e Savt Servizi, infatti, non è andata giù la disdetta dell’accordo integrativo tout court da parte delle cooperative. "A pagare le conseguenze - spiegano in una nota - sono le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative, che nella busta paga verrebbero privati dei 200 euro medi mensili, disposti dal contratto integrativo regionale. Uno smacco che i lavoratori non meritano".

Davanti "alla supponenza delle cooperative valdostane, che pensano di poter fare il buono e il cattivo tempo sulle spalle dei tanti dipendenti, alcuni anche soci all’interno delle stesse - precisa la nota - rispondiamo in maniera netta e chiara, in modo che sia lampante a tutti che sui diritti non si scherza. Siamo pronti allo sciopero generale. In queste settimane abbiamo organizzato assemblee unitarie su tutto il territorio valdostano, da Morgex ad Aosta fino ad arrivare a Verrés".

I sindacati spiegano di aver "percepito il disagio e raccolto la rabbia dei tanti lavoratori, che si sentono usurpati di un loro diritto, a fronte anche di una mole di lavoro, che tanti di loro hanno dovuto fronteggiare in tutti questi anni. E l’amara risposta ad anni di dedizione qual è stata? Lo stralcio dell’accordo. Un vero e proprio schiaffo in faccia al loro lavoro".

Gli oltre 400 lavoratori, che hanno preso parte alle assemblee, anche a nome di tanti loro colleghi, che non hanno potuto partecipare perchè in sevizio, hanno dato mandato di indire lo stato di agitazione.

"Per tutelare i loro diritti - assicurano i sindacati - non guarderemo in faccia nessuno a questo punto, vista la pochezza con cui 'i signori' delle cooperative hanno agito a ridosso delle festività natalizie, facendo la disdetta dell’accordo integrativo, nonostante i patti fossero quelli di aspettare l’incontro che sarebbe dovuto avvenire a gennaio. A questo punto da parte nostra continua il muro contro muro, visto che non c’è stato alcun cambio di marcia sostanziale".