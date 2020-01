Stati Generali della Montagna, il Celva rappresenta la Valle d’Aosta al tavolo con Anci e Governo

“Dal 1971 al 2015 più di duemila comuni italiani, e quasi tutti di realtà montane, hanno perso dal venticinque all’ottanta per cento della popolazione e fra questi circa trecento si sono spopolati per più della metà degli abitanti. È indispensabile prevedere delle misure strutturali di fiscalità differenziata per contrastare questo esodo a valle e sostenere concretamente le aziende, le imprese e gli artigiani, senza dimenticare il piccolo commercio di vicinato. Se non si riescono a garantire servizi che garantiscono l’appetibilità dei territori, non si può porre fine alle fragilità della montagna e a esaltarne i punti di forza”.

Franco Manes ha lanciato l’allarme spopolamento delle “terre alte” partecipando oggi agli Stati generali della Montagna, che si sono svolti a Roma presso la Sala delle Conferenze del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie.

Franco Manes, presidente del Celva, insieme al coordinatore nazionale dei piccoli Comuni, Massimo Castelli, e al vicepresidente di Anci Piemonte, Stefano Costa, si è confrontato con i rappresentanti del Governo per fare il punto sui 3494 Comuni montani e la loro condizione di svantaggio, in termini di servizi e di produttività delle imprese, oltre ad approfondire il fenomeno dello spopolamento.

Tra gli interventi anche quelli del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, della ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, e del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.