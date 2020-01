Av, Uv, Stella Alpina e Barocco accusano di ostruzionismo l’opposizione

"Prendiamo chiaramente le distanze dall'atteggiamento di totale ostruzionismo adottato ieri in Consiglio regionale dai gruppi Lega VdA, Mouv' e Vdalibra nel corso della seduta dedicata alla discussione degli emendamenti al Defr. Una scelta infelice, segno di spregio per le istituzioni e per i cittadini".

E' quanto affermano in una nota i gruppi consiliari di Alliance Valdotaine, Union Valdotaine, Stella Alpina e il consigliere del gruppo Misto Jean Barocco. "I Consiglieri di minoranza - aggiungono - hanno fatto una scelta, molto infelice, che con l'intento di sminuire la maggioranza, attraverso mezzucci di basso livello, si rivela per quello che è: il segno dello spregio per le istituzioni oltre che dell'arroganza che il gruppo leghista e i suoi satelliti obbedienti hanno nel porsi in Aula".

"Una condotta scorretta - proseguono - che nulla c'entra con la libertà di presentare iniziative ed emendamenti com'è legittimo da parte di ogni gruppo, caratterizzata da interventi talvolta anche fuori luogo, fatti per allungare pretestuosamente la discussione, con il palese obiettivo di impedire la votazione del bilancio, in spregio della comunità e dell'amministrazione pubblica".

"In democrazia - concludono - la dialettica è il sale del confronto politico, ma crediamo che ci sia un limite oltre il quale non si dovrebbe andare. Ribadendo che noi staremo in Aula per tutto il tempo che sarà necessario, chiediamo però rispetto, non tanto per noi, quanto per il personale e per i cittadini che sono obbligati a subire uno spettacolo indecoroso e rimangono tristemente in attesa delle risposte che il bilancio deve dare loro".