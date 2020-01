Maggioranza Consiglio favorevole collegamento Cervinia - Monterosa

Questo pomeriggio, giovedì 30 gennaio 2020, durante la discussione in Consiglio regionale del Documento Economico Finanziario Regionale (DEFR), il Presidente della Regione Renzo Testolin, l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy e l’Assessore all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestali Albert Chatrian sono intervenuti in merito all’emendamento che riguardava la valutazione per la realizzazione del collegamento tra i comprensori di Cervinia e Monterosa.

E’ un progetto di grande importanza che necessita di un percorso condiviso e trasparente e del coinvolgimento del territorio e di tutti i soggetti portatori di interesse per far sì che diventi un’opera a misura delle esigenze locali e dei progetti di sviluppo del sistema sci Valle d’Aosta– hanno dichiarato gli Assessori Luigi Bertschy e Albert Chatrian. Con l’approvazione di questo emendamento all’interno del DEFR, la Società Cervino spa e Monterosa spa potranno così finalmente avviare gli studi necessari ad avviare l’iter amministrativo previsto.

Il Presidente della Regione Renzo Testolin ha precisato che questo risultato é il lavoro ma soprattutto la visione di percorso di condivisione tra i vari componenti della Giunta regionale, che fa onore alla politica.

In conclusione, il Presidente Testolin e gli Assessori Bertschy e Chatrian hanno dichiarato che il Governo crede fermamente in questo progetto ed è soddisfatto che buona parte del Consiglio regionale abbia valutato positivamente il percorso politico e amministrativo proposto per giungere alla decisione finale nel 2021.