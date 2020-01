PAPA: La strada sicura della felicità

«Ci farà bene prendere il Vangelo di Matteo oggi, capitolo quinto, versetto da uno a undici, e leggere le Beatitudini... per capire questa strada tanto bella, tanto sicura della felicità». Non è la prima volta che Papa Francesco raccomanda la lettura del testo che apre il “discorso della montagna”; semmai la novità sta nella decisione di dedicarle un intero ciclo di catechesi, approfondendo ogni mercoledì “una a una” le otto Beatitudini.

Nell’Aula Paolo VI, all’udienza generale del 29 gennaio, il Pontefice ha iniziato a inquadrare «globalmente queste parole di Gesù», che «contengono la carta d’identità del cristiano», annunciando l’intenzione di approfondirle nelle settimane successive.Quindi Francesco ha spiegato “come” avviene la proclamazione di quello che egli ritiene «un messaggio per tutta l’umanità», per poi analizzare le tre parti di cui si compone ogni Beatitudine.

«Dapprima — ha chiarito — c’è sempre la parola “beati”; poi viene la situazione in cui si trovano i beati: la povertà di spirito, l’afflizione, la fame e la sete della giustizia, e via dicendo; infine c’è il motivo della beatitudine, introdotto dalla congiunzione “perché”: “Beati questi perché, beati coloro perché...”». Perciò, ha auspicato il Papa, «sarebbe bello» imparare «a memoria» le otto Beatitudini «per ripeterle, per avere proprio nella mente e nel cuore questa legge che ci ha dato Gesù». Con una raccomandazione: «il motivo della beatitudine non è la situazione attuale ma la nuova condizione che i beati ricevono in dono da Dio».Soffermandosi successivamente sul significato della parola beato, il Pontefice ha chiarito che «non indica uno che ha la pancia piena o se la passa bene», ma al contrario si riferisce a «una persona che è in una condizione di grazia», quella di chi «progredisce sulla strada di Dio».

Al termine della catechesi, salutando i vari gruppi di fedeli presenti, Francesco ha ricordato la prossima festa della Presentazione del Signore in cui si celebra la Giornata della vita consacrata — chiedendo preghiere «per le religiose e i religiosi che si dedicano a Dio e ai fratelli nel servizio quotidiano» — e la memoria liturgica, che ricorre venerdì 31, di san Giovanni Bosco, «padre e maestro della gioventù».