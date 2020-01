Non si arresta l'emorragia delle imprese valdostane

Ancora in calo il numero delle imprese registrate in Valle d’Aosta: al 31 dicembre 2019 era di 12.318 unità, ovvero lo 0.3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, in cui era già stata registrata una diminuzione dell'1,2% sul 2017. Lo rende noto la Chambre Valdotaine, che in una nota precisa che“la dinamica di iscrizioni e cancellazioni evidenzia un saldo ancora negativo (-11 imprese)". Infatti "a fronte di un aumento di nuove imprese (711 contro le 700 del 2018) si registra un aumento anche delle cancellazioni volontarie, che si attesta a 722 contro le 703 registrate al termine del 2018”. Per la Camera del commercio valdostana presieduta da Nicola Rosset (nella foto) i dati "evidenziano un tasso di crescita del -0.09% in peggioramento rispetto al -0.02% del 2018 ma superiore al -0,11% del 2017, contando che il tasso a livello nazionale è dello 0,44% contro lo 0,52% del 2018".

E' registrato un lieve calo del settore del commercio (-0.2% contro il -3% del 2018) e delle costruzioni (-0.3% contro il -1.5% del 2017). Diminuiscono dello 0,3% anche le aziende del settore agricolo, costante invece il numero di imprese nel settore industriale. In crescita solo il comparto turistico, con un aumento del 2,5% di aziende rispetto al 2018 ovvero 45 nuove iscrizioni. Si tratta per lo più di società di capitale, forma giuridica che cresce del 2,9% rispetto allo +0,9% registrato nel 2018.

Le imprese artigiane sono calate di 23 unità e la contrazione maggiore si registra nel comparto edile con un -1.3% che si aggiunge al calo del -2,2% del 2018.

“I dati riferiti al 2019 – spiega il presidente Rosset – confermano che le difficoltà per il comparto imprenditoriale valdostano sono ancora presenti. Se da una parte è certamente positivo il trend del settore turistico, vediamo che commercio, costruzioni e agricoltura, seppur in maniera inferiore rispetto allo scorso anno, registrano ancora dati negativi che non possono che preoccupare. In questo senso la complessa situazione del quadro politico regionale e nazionale non è certamente un aiuto".

Per il vertice della Chambre "le imprese necessitano di certezze nelle strategie di sostegno e di sviluppo che possano permettere da una parte di pianificare la propria attività, dall’altra di incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali”.