Andrea Barmaz presidente viticoltori valdostani

Per il prossimo triennio il consiglio direttivo è formato da: Andrea Barmaz, Eleonora Charrère, Daniele Domeneghetti, HervéGrosjean, Alessandro Jans, Marco Martin, Ermes Pavese, Sandro Théodule, RichardVillaz.

Il consiglio direttivo ha nominato Andrea Barmaz presidente, Eleonora Charrère, Hervé Grosjean e Marco Martin vicepresidenti.

"E’ doveroso ringraziare il direttivo uscente e in particolare il presidente Stefano Celi per il lavoro svolto negli ultimi sei anni, per il tempo e l’impegno dedicato all’associazione” commenta Andrea Barmaz a nome delle 32 aziende che attualmente rappresenta. Ha quindi aggiunto: "lavoreremo nella continuità e con la volontà di far crescere ancora la Vival come ambasciatrice del savoir faire viticolo ed enologico valdostano interfacciandosi prima di tutto con le istituzioni locali e quindi anche con quelle non Valdostane, per realizzare il programmache ci siamo prefissati”.